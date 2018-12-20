20.12.2018 15:15

Харьковгаз готовит потребителей к игнорированию решений Верховного Суда Украины

На странице информагентства в течении двух недель появились диаметрально противоположные публикации относительно монтажа приборов учета газа и норм потребления для харьковчан.



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12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране . Причиной проверок в правительстве называют «начисления облгазами дополнительных платежей» за потребленный населением газ.

Премьер Гройсан пооббещал «вжарить» всех, кто необоснованно завышает нормы потребления.

5 декабря Верховный суд Украины признал за облгазами обязанность за свой счет устанавливать счетчики населению.

Ознакомившись с вышеуказанным специалисты «Харьковгоргаза» на той же информационной площадке информационного агентства interfax решил оправдаться и перешел в наступление на потребителей.

По мнению монополиста «Обоснованные нормы потребления стимулируют клиентов «Харьковгоргаза» к самостоятельной установке счетчиков газа».

Далее идет манипуляция решениями ВС относительно тех потребителей, которые не поставили у себя счетчики, игнорируя тот факт, что на харьковские многоэтажки оснастили приборами учета по одному на весь дом.

Завышение нормы потребления газа «коснется 50% (256 тыс) потребителей газа города Харькова, в то время как остальные 50% (256 тыс) обеспечены приборным учетом».

Т.е. общедомовые приборы учета уже не в счет? Но судя по жалобам в соцсетях завышенные счета приходили даже тем харьковчанам, у которых приборы учета стоят в квартире.

По мнению газовщиков, "научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что действовавшие до 1 ноября 2018 года нормы были почти в 3 раза ниже реального потребления".

Потребление газа в сравнение с нормами (м. куб на 1 чел.в месяц)

Категория потребления газа Нормы, которые были признаны судом незаконными Действующие с ноября 2018 г. нормы Исследование USAID АнализУкрНИИинжпроекта Плита газовая с ЦГВ 3,3 9,8 5,84 6,9 Плита газова без ЦГВ 5,4 18,3 - 11,3

«Дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнение требований Закона Украины «О коммерческом учете природного газа» в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа» - прокомментировал директор коммерческий ПАО «Харькогоргаз» Антон Яворовский.

На основании выше изложенного харьковчан действительно стимулируют к немедленной установке счетчиков. Но только за свой счет, а не за счет газового монополиста, как то решил Верховный суд. За кем будет верховенство права – за «Харьковгоргазом» или за ВСУ, очевидно, харьковчане будут наблюдать уже в следующем году. Однако опалчивать платежки с завышенными нормами придется до окончательного разрешения конфликта. И не факт, что не будут применены «поправочные» коэффициенты на газ уже для индивидуальных счетчиков, установленных в теплых квартирах харьковчан. А неоплаченные платежки - ведут к потере субсидии.