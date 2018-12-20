Харьковгаз готовит потребителей к игнорированию решений Верховного Суда Украины

На странице информагентства в течении двух недель появились диаметрально противоположные публикации относительно монтажа приборов учета газа и норм потребления для харьковчан.
12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране . Причиной проверок в правительстве называют «начисления облгазами дополнительных платежей» за потребленный населением газ.
Премьер Гройсан пооббещал «вжарить» всех, кто необоснованно завышает нормы потребления.
5 декабря Верховный суд Украины признал за облгазами обязанность за свой счет устанавливать счетчики населению.
Ознакомившись с вышеуказанным специалисты «Харьковгоргаза» на той же информационной площадке информационного агентства interfax решил оправдаться и перешел в наступление на потребителей.
По мнению монополиста «Обоснованные нормы потребления стимулируют клиентов «Харьковгоргаза» к самостоятельной установке счетчиков газа».
Далее идет манипуляция решениями ВС относительно тех потребителей, которые не поставили у себя счетчики, игнорируя тот факт, что на харьковские многоэтажки оснастили приборами учета по одному на весь дом.
Завышение нормы потребления газа «коснется 50% (256 тыс) потребителей газа города Харькова, в то время как остальные 50% (256 тыс) обеспечены приборным учетом».
Т.е. общедомовые приборы учета уже не в счет? Но судя по жалобам в соцсетях завышенные счета приходили даже тем харьковчанам, у которых приборы учета стоят в квартире.
По мнению газовщиков, "научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что действовавшие до 1 ноября 2018 года нормы были почти в 3 раза ниже реального потребления".
Потребление газа в сравнение с нормами (м. куб на 1 чел.в месяц)
|
Категория потребления газа
|
Нормы, которые были признаны судом незаконными
|
Действующие с ноября 2018 г. нормы
|
Исследование USAID
|
АнализУкрНИИинжпроекта
|
Плита газовая с ЦГВ
|
3,3
|
9,8
|
5,84
|
6,9
|
Плита газова без ЦГВ
|
5,4
|
18,3
|
-
|
11,3
«Дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнение требований Закона Украины «О коммерческом учете природного газа» в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа» - прокомментировал директор коммерческий ПАО «Харькогоргаз» Антон Яворовский.
На основании выше изложенного харьковчан действительно стимулируют к немедленной установке счетчиков. Но только за свой счет, а не за счет газового монополиста, как то решил Верховный суд. За кем будет верховенство права – за «Харьковгоргазом» или за ВСУ, очевидно, харьковчане будут наблюдать уже в следующем году. Однако опалчивать платежки с завышенными нормами придется до окончательного разрешения конфликта. И не факт, что не будут применены «поправочные» коэффициенты на газ уже для индивидуальных счетчиков, установленных в теплых квартирах харьковчан. А неоплаченные платежки - ведут к потере субсидии.
Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для решения сложных вопросов. Трудности будут даваться легко, стоит только проявить эмоциональную холодность и ясный ум.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода
20 декабря — не очень богат праздниками. Однако в этот день в разные годы произошло немало интересных и знаковых событий, таких, например, как введение трудовой книжки в СССР.
влажн.:
давл.:
ветер: