Из-за не оплаты обязательного платежа могут остановить начисление субсидии

На текущий отопительный сезон субсидию уже получили 20% клиентов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ». Это в 2,5 раза меньше чем количество домовладений-субсидиантов в прошлом отопительном сезоне.
Постановление Кабинета Министров Украины № 329 от 27.04.2018г. обязывает потребителей, которым назначена государственная помощь - субсидия, ежемесячно платить обязательную часть платежа. Размер этого платежа определяется управлениями социальной защиты, при предоставлении субсидии. Неоплата платежа может привести к задолженности. Согласно постановлению, двухмесячный долг за газ, превышающий 340 грн, является основанием для прекращения начисления субсидии или отказа в ее оформлении управлениями социальной защиты.
В не зависимости от состояния лицевого счета, потребители-субсидианты должны ежемесячно платить обязательный платеж. Кроме того, за объем газа потребленный сверх социальных нормативов, определенных управлениями социальной защиты для каждого домовладения отдельно, субсидианты рассчитываются самостоятельно, оплачивая его полную стоимость. Двухмесячный долг за газ, который превышает 340 грн, является основанием для прекращения начисления субсидии или отказа в ее оформлении управлениями социальной защиты. Списки потребителей-должников ежемесячно предоставляются ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» в управления социальной защиты.
«Обращаем внимание наших клиентов - субсидиантов и тех, кто планирует оформить субсидию, что долг за газ может стать основанием для отказа в государственной помощи. Также, согласно Положению о назначении жилищных субсидий, утвержденному Кабмином - субсидианты должны оплачивать обязательный платеж», - отметила начальник отдела расчетов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Татьяна Харченко.
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