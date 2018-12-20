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20.12.2018  16:30   

«Теплосети» открыли страницу в «Facebook» для приема жалоб

В КП «Харьковские тепловые сети» создали страницу в социальной сети «Facebook» для приема жалоб от жителей города по поводу отсутствия тепла и горячей воды в домах.


://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в пресс-службе предприятия. 

«Эта страница создана специально для того, чтобы оперативно получать информацию о проблемах с теплом и горячей водой в ваших домах и квартирах. Также вы можете отправлять жалобы и заявки в мессенджеры «WhatsApp» и «Viber» на номер: 095-287-91-54», - сообщили в ХТС. 

На предприятии отметили, что, оставляя жалобу или заявку на странице в «Facebook», необходимо указать адрес, где возникла проблема, и оставить свои контактные данные.

Источник:   ХГС
 Тэги:  хтв, харьков, теплосеть, жалоба, кернес, контроль
 
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