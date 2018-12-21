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21.12.2018  08:08   

Где в Харькове не будет воды 21 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


Где в Харькове не будет воды 21 декабря

Индустриальный район: 
ул. Косарева (Соколова), 44 (стояк), ул. Роганская, 89-в (п. №1, стояк) до 20:00 21.12.18 г.

Киевский район: 
ул. Чкалова, 31, 32-а, 33, 35, 37, 39, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, проезд Электроинструментальный, 7, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7 до 20:00 21.12.18 г.

Немышлянский район: 
шоссе Салтовское, 240-в (п. №1, стояк), проезд Стадионный, 4/3 (п. №1, стояк), б-р Богдана Хмельницкого, 13 (п. №1) до 20:00 21.12.18 г.; ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, стояк) до 17:00 21.12.18 г.

Новобаварский район: 
пр. Дзюбы, 2 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 36 (п. №2) до 20:00 21.12.18 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 179 (стояк) до 20:00 21.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Тульская (ч/с), ул. Батумская (ч/с), ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 22 (п. №4) до 20:00 21.12.18 г.; ул. 23 Августа, 24 (п. №3) до 21:00 21.12.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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