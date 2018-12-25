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25.12.2018  15:16   

Более 100 машин убирают дороги Харькова

137 единиц снегоуборочной техники убирают сегодня, 25 декабря, снег на улицах Харькова.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 109 машин. 
 
На предприятии отметили, что для скорейшей уборки снега была мобилизована вся необходимая техника. В связи со снегопадом сегодня днем на уборку дорог направили примерно в два раза больше машин, чем в предыдущие дни. В первую очередь расчищаются дороги, где проезжает общественный транспорт.
 
Отметим, сегодня в Харькове - сильный снегопад, толщина снежного покрова составила около 30 см.
 
В парках и скверах снег убирают 393 коммунальщика, задействовано 46 единиц техники.
 
Кроме того, как сообщили в КП «Харківблагоустрій», порядок во дворах города наводят 1348 дворовых рабочих, также задействовано 52 ед. техники и 93 средства малой механизации для уборки тротуаров и внутриквартальных дорог.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  снегопад, машины, харьков
 
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