25.12.2018 15:16

Более 100 машин убирают дороги Харькова

137 единиц снегоуборочной техники убирают сегодня, 25 декабря, снег на улицах Харькова.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 109 машин.

На предприятии отметили, что для скорейшей уборки снега была мобилизована вся необходимая техника. В связи со снегопадом сегодня днем на уборку дорог направили примерно в два раза больше машин, чем в предыдущие дни. В первую очередь расчищаются дороги, где проезжает общественный транспорт.

Отметим, сегодня в Харькове - сильный снегопад, толщина снежного покрова составила около 30 см.

В парках и скверах снег убирают 393 коммунальщика, задействовано 46 единиц техники.

Кроме того, как сообщили в КП «Харківблагоустрій», порядок во дворах города наводят 1348 дворовых рабочих, также задействовано 52 ед. техники и 93 средства малой механизации для уборки тротуаров и внутриквартальных дорог.