Где в Харькове не будет воды 26 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Шариковая, 36 (п. №2, стояк) до 12:00 26.12.18 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 18 (стояк) до 20:00 26.12.18 г.
Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 26.12.18 г.
Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26.12.18 г.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 26.12.18 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 12 (стояк), 18 (п. №4, стояк) до 20:00 26.12.18 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 101-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.18 г.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
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влажн.:
давл.:
ветер: