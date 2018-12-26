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26.12.2018  08:04   

Где в Харькове не будет воды 26 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Шариковая, 36 (п. №2, стояк) до 12:00 26.12.18 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 18 (стояк) до 20:00 26.12.18 г.

Киевский район: 
ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 26.12.18 г.

Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26.12.18 г.

Новобаварский район: 
Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 26.12.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 12 (стояк), 18 (п. №4, стояк) до 20:00 26.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 101-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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