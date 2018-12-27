Где в Харькове не будет воды 27 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 27.12.18 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк) до 17:00 27.12.18 г.; б-р Богдана Хмельницкого, 13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27.12.18 г.
Новобаварский район:
ул. Врубеля (Луначарского) (ч/с) до 20:00 27.12.18 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк) до 20:00 27.12.18 г.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
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влажн.:
давл.:
ветер: