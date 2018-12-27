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27.12.2018  08:04   

Где в Харькове не будет воды 27 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 27.12.18 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк) до 17:00 27.12.18 г.; б-р Богдана Хмельницкого, 13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27.12.18 г.

Новобаварский район:
ул. Врубеля (Луначарского) (ч/с) до 20:00 27.12.18 г.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк) до 20:00 27.12.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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