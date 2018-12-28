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28.12.2018  08:08   

Где в Харькове не будет воды 27 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 19-а (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря.

Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 17:00 28 декабря; ул. Кричевского, 37 до 20:00 28 декабря.

Московский район:
ул. Героев Труда, 48-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №2), ул. Светлая, 23-а (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8-а (п. №1, стояк) до 17:00 28 декабря.

Слободской район:
пр. Гагарина, 39 (п. №7) до 20:00 28 декабря.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 244, ул. Очаковская, 82, пр. Победы, 66-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря.; ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк) до 20:00 29 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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