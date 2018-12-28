Где в Харькове не будет воды 27 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 19-а (п. №3, стояк) до 20:00 29 декабря.
Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 17:00 28 декабря; ул. Кричевского, 37 до 20:00 28 декабря.
Московский район:
ул. Героев Труда, 48-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №2), ул. Светлая, 23-а (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8-а (п. №1, стояк) до 17:00 28 декабря.
Слободской район:
пр. Гагарина, 39 (п. №7) до 20:00 28 декабря.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №3, стояк) до 20:00 28 декабря.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 244, ул. Очаковская, 82, пр. Победы, 66-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 декабря.; ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк) до 20:00 29 декабря.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
влажн.:
давл.:
ветер: