28.12.2018 12:25

Упрощена процедура получения финансовой поддержки предприятиями ЖКХ

Включение предприятий Харьковского ЖКХ в перечень услуг, составляющих общий экономический интерес, позволит упростить процедуру их поддержки из государственного и местного бюджета.



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Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие Правительством соответствующего постановления. «Включение предприятий жилищно-коммунального хозяйства будет способствовать обеспечению их бесперебойной деятельности, повысит уровень их технического оснащения, а также качество предоставляемых услуг», - отметил Геннадий Зубко.

В перечень включены услуги по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, обращения с бытовыми отходами.