29.12.2018 10:15

Где в Харькове не будет воды 29 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

въезд Пушкинский, 10 (п. №2) до 12:00 29 декабря; ул. Кричевского, 37, ул. Шишковская, 14, 16, 18, 20, ул. Старошишковская, 11, 12, ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 20:00 29 декабря.



Новобаварский район:

пер. Ижевский (ч/с), б-р Профсоюзный, 66 (п. №1, стояк) до 20:00 29 декабря.



Основянский район:

ул. Западная, 58 (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.



Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №1) до 20:00 29 декабря.



Шевченковский район:

пр. Победы, 61, пр. Победы, 65, ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 66-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.