Где в Харькове не будет воды 29 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
въезд Пушкинский, 10 (п. №2) до 12:00 29 декабря; ул. Кричевского, 37, ул. Шишковская, 14, 16, 18, 20, ул. Старошишковская, 11, 12, ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 20:00 29 декабря.
Новобаварский район:
пер. Ижевский (ч/с), б-р Профсоюзный, 66 (п. №1, стояк) до 20:00 29 декабря.
Основянский район:
ул. Западная, 58 (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №1) до 20:00 29 декабря.
Шевченковский район:
пр. Победы, 61, пр. Победы, 65, ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 66-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
В этот день продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.
влажн.:
давл.:
ветер: