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29.12.2018  10:15   

Где в Харькове не будет воды 29 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
въезд Пушкинский, 10 (п. №2) до 12:00 29 декабря; ул. Кричевского, 37, ул. Шишковская, 14, 16, 18, 20, ул. Старошишковская, 11, 12, ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 20:00 29 декабря.

Новобаварский район:
пер. Ижевский (ч/с), б-р Профсоюзный, 66 (п. №1, стояк) до 20:00 29 декабря.

Основянский район:
ул. Западная, 58 (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №1) до 20:00 29 декабря.

Шевченковский район:
пр. Победы, 61, пр. Победы, 65, ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 66-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк) до 20:00 29 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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