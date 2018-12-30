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30.12.2018  10:26   

Где в Харькове не будет воды 30 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк) ул. Кричевского, 37, пер. Шевченковский (ч/с), ул. Черновицкая (ч/с), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 3-а, 5-а, 7-а, 9-а,11-а до 20:00 30 декабря.

Московский район:
ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-в (п. №4, стояк) до 20:00 30 декабря.

Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 242-б (п. №6, стояк) до 20:00 30 декабря.

Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 83-в (п. №5) до 17:00 30 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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