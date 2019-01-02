Где в Харькове не будет воды 2 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №3, стояк) до 20:00 02.01.19 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) до 20:00 03.01.19 г.; пр. Тракторостроителей, 92 (п. №., стояк) до 17:00 03.01.19 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 01.01.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 02.01.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 61 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 02.01.19 г.
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
День мира в 1967 году установил римский папа Павел VI (у католиков он называется День всемирных молитв о мире).
влажн.:
давл.:
ветер: