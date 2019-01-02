02.01.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 2 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №3, стояк) до 20:00 02.01.19 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) до 20:00 03.01.19 г.; пр. Тракторостроителей, 92 (п. №., стояк) до 17:00 03.01.19 г.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 01.01.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 02.01.19 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 61 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 02.01.19 г.