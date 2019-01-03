03.01.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 3 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.19 г.

Слободской район:

ул. Державинская, 2 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 6-а (п. №2, стояк) до 20:00 03.01.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188-190 до 20:00 02.01.19 г., ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №1, стояк) до 20:00 03.01.19 г.