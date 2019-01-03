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03.01.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 3 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район: 
ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.19 г.

Слободской район: 
ул. Державинская, 2 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 6-а (п. №2, стояк) до 20:00 03.01.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 188-190 до 20:00 02.01.19 г., ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №1, стояк) до 20:00 03.01.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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