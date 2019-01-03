Где в Харькове не будет воды 3 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.19 г.
Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 6-а (п. №2, стояк) до 20:00 03.01.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188-190 до 20:00 02.01.19 г., ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №1, стояк) до 20:00 03.01.19 г.
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: