На Салтовке и в Слободском районе до вечера не будет отпления и горячей воды

В четверг, 3 января, «Харьковские тепловые сети» проводят ремонтные работы.
Так, с 8:00 до 20:00 в Московском районе по ул. Гв.Широнинцев 25-27 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-51. От отопления и горячего водоснабжения будут отключены 48 жилых домов, 1 школа, 1 детское учреждение, 41 ведомство, расположенные на участке, ограниченном улицами Гв. Широнинцев, Стуса, Писемского.
Кроме того, с 9:00 до 21:00 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-62 по ул. Морозова, 20,с отключением отопления и горячего водоснабжения на 2 жилых дома, 4 ведомства, ограниченных улицами Морозова, Матросова.
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: