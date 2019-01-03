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03.01.2019  08:20   

На Салтовке и в Слободском районе до вечера не будет отпления и горячей воды

В четверг, 3 января, «Харьковские тепловые сети» проводят ремонтные работы.


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Так, с 8:00 до 20:00 в Московском районе по ул. Гв.Широнинцев 25-27 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-51. От отопления и горячего водоснабжения будут отключены 48 жилых домов, 1 школа, 1 детское учреждение, 41 ведомство, расположенные на участке, ограниченном улицами Гв. Широнинцев, Стуса, Писемского.

Кроме того, с 9:00 до 21:00  выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-62 по ул. Морозова, 20,с отключением отопления и горячего водоснабжения на 2 жилых дома, 4 ведомства, ограниченных улицами Морозова, Матросова.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  отопительный сезон, отопление, отключение, харьков
 
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