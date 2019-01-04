04.01.2019 08:06

Где в Харькове не будет воды 4 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 134 до 20:00 03.01.19 г.; ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.19 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.19 г.

Слободской район:

ул. Державинская, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 41, ул. Алупкинская (ч/с), ул. Береговая (Новокомсомольская) (ч/с), ул. Дербентская (ч/с) до 20:00 03.01.19 г., пр. Победы, 72-г (п. №1,4, стояк) до 20:00 04.01.19 г.