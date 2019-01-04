Где в Харькове не будет воды 4 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 134 до 20:00 03.01.19 г.; ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.19 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.19 г.
Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 41, ул. Алупкинская (ч/с), ул. Береговая (Новокомсомольская) (ч/с), ул. Дербентская (ч/с) до 20:00 03.01.19 г., пр. Победы, 72-г (п. №1,4, стояк) до 20:00 04.01.19 г.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: