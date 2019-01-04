Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 января. Список адресов
04.01.2019  08:06   

Где в Харькове не будет воды 4 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 134 до 20:00 03.01.19 г.; ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.19 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.19 г.

Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 41, ул. Алупкинская (ч/с), ул. Береговая (Новокомсомольская) (ч/с), ул. Дербентская (ч/с) до 20:00 03.01.19 г., пр. Победы, 72-г (п. №1,4, стояк) до 20:00 04.01.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.01 Власть В регионе заработал европейский порядок мониторинга вод 03.01 ЖКХ Жители региона «с половины» платят по выставленным счетам за ЖКХ и гасят долги за электроэнергию 03.01 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 января. Список адресов
 
 

Видео

Сказочное шоу "Джин Всемогущий" продолжает радовать маленьких харьковчан
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 