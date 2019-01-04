Главная Новости ЖКХ Коммунальщики Харькова продолжают активно бороться с сосульками
04.01.2019  12:49   

Коммунальщики Харькова продолжают активно бороться с сосульками

В Первой столице выполнили около 70% заявок на ликвидацию опасного для людей «украшения» крыш.


//city.kharkov.ua
К харьковским коммунальщикам поступило 1,5 тыс. заявок на снятие сосулек и наледей с крыш домов и зданий.
 
Как сообщила сегодня, 4 января, инженер КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Елена Полторапавлова, работы ведутся во всех районах города. Сейчас сбиванием сосулек и снятием наледи с крыш занимаются около 200 человек, в том числе бригады альпинистов-высотников, задействовано 20 единиц техники. По ее словам, ежедневно выполняется около 200 заявок.
 
«Как и в прошлые годы, наиболее проблемными являются Киевский и Шевченковский районы, центральные части Основянского и Московского районов. Там находится много домов с шиферными, скатными кровлями, что способствует появлению сосулек. На сегодняшний день выполнено около 70% заявок, которые поступили от харьковчан», - отметила Елена Полторапавлова.
 
Сегодня коммунальщики пытались снять сосульки с дома по ул. Пушкинской, 20, но из-за припаркованного автомобиля начало работ сильно затянулось. Заместитель директора КП «ХРСП» Игорь Шкурко сообщил, что такие ситуации - не редкость.
 
«Автовладельцы часто не обращают внимания на ограждения и сигнальные ленты, паркуют машины рядом с местом проведения работ и тем самым мешают нашим альпинистам снимать сосульки и наледи. Вот, например, здесь - оживленная улица, магазины. Мы повесили сигнальную ленту, но человек все равно припарковался, и мы не можем начать работы», - отметил Игорь Шкурко.
 
С такой же просьбой он обратился и к прохожим - обращать внимание на ограждения, сигнальные ленты, баннеры и наклейки во избежание несчастных случаев.
 
Напомним, что заявки на снятие сосулек можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищного хозяйства, городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», на участки КП «Жилкомсервис» или непосредственно в КП «ХРСП».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сусульки, коммунальщики, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Сказочное шоу "Джин Всемогущий" продолжает радовать маленьких харьковчан
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 