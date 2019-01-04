04.01.2019 12:49

Коммунальщики Харькова продолжают активно бороться с сосульками

В Первой столице выполнили около 70% заявок на ликвидацию опасного для людей «украшения» крыш.



//city.kharkov.ua

К харьковским коммунальщикам поступило 1,5 тыс. заявок на снятие сосулек и наледей с крыш домов и зданий.

Как сообщила сегодня, 4 января, инженер КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Елена Полторапавлова, работы ведутся во всех районах города. Сейчас сбиванием сосулек и снятием наледи с крыш занимаются около 200 человек, в том числе бригады альпинистов-высотников, задействовано 20 единиц техники. По ее словам, ежедневно выполняется около 200 заявок.

«Как и в прошлые годы, наиболее проблемными являются Киевский и Шевченковский районы, центральные части Основянского и Московского районов. Там находится много домов с шиферными, скатными кровлями, что способствует появлению сосулек. На сегодняшний день выполнено около 70% заявок, которые поступили от харьковчан», - отметила Елена Полторапавлова.

Сегодня коммунальщики пытались снять сосульки с дома по ул. Пушкинской, 20, но из-за припаркованного автомобиля начало работ сильно затянулось. Заместитель директора КП «ХРСП» Игорь Шкурко сообщил, что такие ситуации - не редкость.

«Автовладельцы часто не обращают внимания на ограждения и сигнальные ленты, паркуют машины рядом с местом проведения работ и тем самым мешают нашим альпинистам снимать сосульки и наледи. Вот, например, здесь - оживленная улица, магазины. Мы повесили сигнальную ленту, но человек все равно припарковался, и мы не можем начать работы», - отметил Игорь Шкурко.

С такой же просьбой он обратился и к прохожим - обращать внимание на ограждения, сигнальные ленты, баннеры и наклейки во избежание несчастных случаев.

Напомним, что заявки на снятие сосулек можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищного хозяйства, городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», на участки КП «Жилкомсервис» или непосредственно в КП «ХРСП».