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04.01.2019  13:19   

В Харькове десятки машин убирают снег

Более 5о единицы техники убирают сегодня город.


dozor.kharkov.ua
53 единицы техники убирают сегодня, 4 января, снег на улицах Харькова.
 
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 15 автомобилей.
 
За прошедшие сутки на дороги высыпали 53 т соли, 129 куб. м песчано-солевой смеси и вывезли более 1,5 тыс. куб. м снега и наледи.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уборка снега, техника, харьков
 
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