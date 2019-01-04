Харьковгаз и Харьковгоргаз проверят из-за необоснованных сумм в платежках

Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила провести внеплановую проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках украинцев за газ.
Об этом сообщила глава регулятора Оксана Кривенко, пишет Укринформ.
«На основании многочисленных обращений граждан за доначисление им объемов природного газа, которые учитывают объемы приведения к стандартным условиям, обратилась с запросом в Государственную регуляторную службу по согласованию проведения внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных сетей», - уточнила она.
Кривенко добавила, что речь идет о проверках в том числе ПАО Харьковгаз и ОАО Харьковгоргаз.
Нарушителей ждет максимальный штраф в 850 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что подавляющее большинство облгазов в платежных документах за октябрь этого года провели доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.
Из-за этого потребители получили платежки за газ с завышенными суммами к оплате.
Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал начать масштабную проверку облгазов для того, чтобы «привести их в чувство».
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