Главная Новости ЖКХ Харьковгаз и Харьковгоргаз проверят из-за необоснованных сумм в платежках
04.01.2019  14:20   

Харьковгаз и Харьковгоргаз проверят из-за необоснованных сумм в платежках

Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила провести внеплановую проверку облгазов из-за завышенных сумм в платежках украинцев за газ.


// facebook

Об этом сообщила глава регулятора Оксана Кривенко, пишет Укринформ.

«На основании многочисленных обращений граждан за доначисление им объемов природного газа, которые учитывают объемы приведения к стандартным условиям, обратилась с запросом в Государственную регуляторную службу по согласованию проведения внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных сетей», - уточнила она.

Кривенко добавила, что речь идет о проверках в том числе ПАО Харьковгаз и ОАО Харьковгоргаз.

Нарушителей ждет максимальный штраф в 850 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство облгазов в платежных документах за октябрь этого года провели доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

Из-за этого потребители получили платежки за газ с завышенными суммами к оплате. 

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал начать масштабную проверку облгазов для того, чтобы «привести их в чувство».

Источник:   Новое Время
 Тэги:  газ, платежка, харьков, проверка, обоснованность, ничисление
 
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