05.01.2019 11:29

В Первой столице начат цикл семинаров на тему предотвращения несчастных случаев при эксплуатации лифтов.

Главным управлением Гоструда в Харьковской области начат цикл семинаров в связи с несчастным случаем, который произошел 2 января 2019 в городе Сумы, где лифт смертельно травмировал двухмесячного ребенка.



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Так 4 января 2019 главным государственным инспектором ГУ Гоструда в Харьковской области Инной Касьян был проведен семинар в коммунальном специализированном предприятии «Харкивгорлифт», которое эксплуатирует и занимается техническим обслуживанием большого количества лифтов в городе Харькове.

Инспектором отмечено, что специализированные организации в своей работе должны руководствоваться технической документацией заводов-производителей лифтов, требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», «Правил устройства электрооборудования», «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», технологическими процессами и инструкциями на отдельные виды работ, а также КД 36.1-001-2000 «Положением о системе технического обслуживания и ремонта лифтов в Украине».

К системе технического обслуживания и ремонта лифтов принадлежит комплекс взаимосвязанных работ предупредительного характера, выполняемых в плановом порядке с целью обеспечения дееспособности лифтов.

Система технического обслуживания и ремонта лифтов предусматривает выполнение по графику работ с целью обеспечения бесперебойной, безопасной работы лифтов, а также предотвращения преждевременного износа оборудования и поддержания их надлежащего технического состояния.