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08.01.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 8 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Киевский район: 
ул. Садовая (Чубаря), 9, 15-а, 6, 10/12, 15, 2, 3/5, 14, ул. Маршала Бажанова, 3, 5, 7/9, 12, 23, 6, 10, 11-а, 14, ул. Девичья (Демченко), 3, 4, 5, 2, 7, 8, 10, 12, 14, 16, пер. Театральный, 5, ул. Потебни, 2, 8, 9, 3, 1, 5 ул. Академика Павлова, 319 (п. №7, стояк) до 20:00 08.01.19 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 107 (п. №3, стояк), 108-а (п. №11, стояк), 92 (п. №2, стояк) до 20:00 08.01.19 г.

Новобаварский район: 
б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 08.01.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 42-а (п. №6, стояк), пер. Аптекарский, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 08.01.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), 70 (п. №4, стояк), ул. Космонавтов, 4 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3, стояк) до 20:00 08.01.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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