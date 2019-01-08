Главная Новости ЖКХ Почти полсотни машин убирают снег в Харькове
08.01.2019  12:42   

Почти полсотни машин убирают снег в Харькове

49 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 8 января, на улицах Первой столицы.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 14 автомобилей.
 
За прошедшие три дня на дороги высыпали 230 т соли, 676 куб. м песчано-солевой смеси и вывезли более 4 тыс. куб. м снега и наледи.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уборка снега, техника, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.01 ЖКХ В Харькове десятки машин убирают снег 03.01 Дороги и транспорт В Харькове продолжается уборка снега 02.01 ЖКХ На уборке снега в Харькове задействовано более 50 машин
 
 

Видео

К коммунальщикам поступило 1 500 заявок на снятие сосулек и наледей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 