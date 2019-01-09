09.01.2019 08:09

Где в Харькове не будет воды 9 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



://vodokanal.kharkov.ua

Киевский район:

спуск Куликовский (ул. Революции), 5, 8/10, 13, 5-а, 7, 7/9, 9, 14, ул. Астрономическая, 7 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 123 (п. №3, стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40-а (п. №13, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 70 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 49-а (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 110-б (п. №3, стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Немышлянский район:

пер. Пятигорский, 8 (п. №2) до 17:00 09.01.19 г.; пер. Снегиревский, 17 (п. №1), ул. Харьковских Дивизий, 8/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 17/46, 19/48 до 14:00 09.01.19 г., б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 09.01.19 г.

Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 10, ул. 23 Августа, 67, пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.19 г.; ул. Алексеевская, 14-б (п. №1) до 20:00 10.01.19 г.