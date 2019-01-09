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09.01.2019  13:01   

В феврале харьковчане получат новые платежки за электричество

С 1 января 2019 года харьковчанам придется оплачивать электроэнергию по-новому. Поэтому в феврале они получат новые платежки за электроэнергию. А именно от ЧАО «Харьковэнергосбыт».


// argumentua.com

«Харьковоблэнерго» теперь отвечает только за транспортировку электроэнергии, а продавать ее не имеет права. Это будет делать предприятие  «Харьковэнергосбыт».

В Украине вступил в силу закон, который внес коррективы в работу энергорынка. Потребители теперь имеют право выбирать поставщика услуг.
 
«Если бытовой потребитель не написал письменного отказа о нежелании подключаться к договору или заключать договор по распределению, то он автоматически переходит в ЧАО. При разделении Облэнерго и ЧАО мы разделили базы, персонал, и уже подхватили с первого января они повели расчеты самостоятельно», – рассказал и.о. гендиректора «Харьковоблэнерго» Василий Скопенко.

Новые счета от «Харьковэнергосбыта» начнут поступать с седьмого февраля. Может быть такое, что придут две квитанции. Например, если у человека были долги за электроэнергию, то получит еще и квитанцию от «Облэнерго». Если была переплата, то лучше, советуют энергетики, сообщить об этом в «Харьковэнергосбыт».
 
«Население не почувствует для себя никакой разницы в плане тарифов и цены на электрическую энергию. То есть она как была утверждена 220 постановлением НКРЭ – так она и остается. Как минимум, до 1 июля 2019 года остаются тарифы до 100 кВт и свыше 100 кВт, 90 копеек и 1,68 грн соответственно», – уточнил Юрий Дяченко..

Перезаключать договоры физические и юридические лица можно на сайте предприятия. Вообще, теперь действует три вида поставщиков электроэнергии – поставщики услуг по рыночной цене, это предприятия, поставщики универсальной услуги, а это все бытовые потребители и субъекты малого предпринимательской деятельности и «последней надежды». Это те, кто не выберут себе поставщика.
 
«На сегодняшний день необходимо обратиться либо в «Харьковэнергосбыт», либо просто зайти на веб-сайт. Данные договора, как по универсальной услуге, так и по свободным ценам имеют публичный характер. Поэтому не обязательно распечатывать, подписывать – это все по желанию потребителя. Публичные договора, достаточно зайти на сайт, выбрать заявление на присоединение к договору на поставку электрической энергии, выбрать коммерческое предложение», – объяснил Юрий Дяченко.

Тэги:  оплата жкх, платежка, харьков, электроэнергия
 
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