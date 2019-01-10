Где в Харькове не будет воды 10 января. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 января День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 января Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.