Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 10 января. Список адресов
10.01.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 10 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 105, 107 до 17:00 10.01.19 г.

Шевченковский район:
ул. Алексеевская, 14-б до 17:00 10.01.19 г., пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 42 (п. №7, стояк) до 20:00 10.01.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.01 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 9 января 08.01 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 8 января 04.01 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 января. Список адресов
 
 

Видео

Харьковские коммунальщики расчищают город от снега
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 