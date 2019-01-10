Где в Харькове не будет воды 10 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 105, 107 до 17:00 10.01.19 г.
Шевченковский район:
ул. Алексеевская, 14-б до 17:00 10.01.19 г., пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 42 (п. №7, стояк) до 20:00 10.01.19 г.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: