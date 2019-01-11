Где в Харькове не будет воды 11 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
пр. Александровский, 105, 107 до 17:00 11.01.19 г.
Киевский район:
пр. Жуковского, 5 (п. №2) до 20:00 11.01.19 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 8/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.01.19 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 11.01.19 г.
Холодногорский район:
ул. Костромская (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60 (п. №2, стояк) до 20:00 11.01.19 г.
Шевченковский район:
ул. Алексеевская, 14-б, ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (стояк), ул. Котельниковская, 11 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №8, стояк) до 20:00 11.01.19 г.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажн.:
давл.:
ветер: