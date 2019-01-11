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11.01.2019  08:22   

Где в Харькове не будет воды 11 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район: 
пр. Александровский, 105, 107 до 17:00 11.01.19 г.

Киевский район: 
пр. Жуковского, 5 (п. №2) до 20:00 11.01.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских Дивизий, 8/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.01.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Власенко, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 11.01.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Костромская (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60 (п. №2, стояк) до 20:00 11.01.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Алексеевская, 14-б, ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (стояк), ул. Котельниковская, 11 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №8, стояк) до 20:00 11.01.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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