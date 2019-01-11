Снижен тариф на свет для технических целей в многоквартирных домах харьковчан

НКРЭКУ снизила тарифы на электроэнергию для технических целей для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) до уровня цен для населения.
Об этом написала председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.
Ранее тарифы для ОСМД составляли 232 коп/кВт-час, решением комиссии они были снижены до 168 коп/кВт-час.
Соответствующий Порядок формирования цен на универсальные услуги утвержден постановлением от 5 октября 2018 № 1177, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете «Урядовий кур'єр».
Как это будет?
Цена на универсальные услуги включает в себя цену покупки электроэнергии на рынке, цену (тариф) на услуги поставщика универсальных услуг, цены на услуги оператора системы передачи и оператора системы распределения на соответствующем классе напряжения согласно заключенным договорам о предоставлении услуг.
Расчет цены на универсальные услуги и всех ее составляющих осуществляется по установленным в Порядке формулам без учета НДС.
Поставщик универсальных услуг формирует цены на универсальные услуги на расчетный период и обнародует их на своем официальном сайте, в СМИ и на своих информационных стендах в центрах обслуживания потребителей не позднее, чем за 20 дней до их применения.
Что это даст?
Введение нового механизма также позволит определять цены на универсальные услуги до даты начала действия нового рынка электрической энергии (1 июля 2019) и в первые расчетные периоды с даты
В НКРЭКУ заявили, что тарифы на электроэнергию для населения не будут повышаться до июля 2019 года.
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