Где в Харькове не будет воды 14 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3, стояк), 26 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 48-д (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.19 г.
Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 81 (подъезд) до 20:00 14.01.19 г.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154 (п. №16, стояк) до 20:00 14.01.19 г.
Шевченковский район:
ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 14.01.19 г.
Звезды обещают продуктивный день, воспользуйтесь этим. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
Снегопады в Харькове идут на спад. Правда, вместе с этим прогнозируют ощутимое похолодание.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
влажн.:
давл.:
ветер: