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14.01.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 14 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3, стояк), 26 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 48-д (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.19 г.

Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 81 (подъезд) до 20:00 14.01.19 г.

Слободской район: 
ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154 (п. №16, стояк) до 20:00 14.01.19 г.

Шевченковский район:
ул. Севастопольская (ч/с)  до 20:00 14.01.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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