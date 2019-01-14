Борьба с сосульками: более двух тысяч заявок выполнили харьковские спецбригады

Всего поступило около 4 тысяч заявок на уборку сосулек, снега и наледи с кровель домов.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажн.:
давл.:
ветер: