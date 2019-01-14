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14.01.2019  11:49   

Борьба с сосульками: более двух тысяч заявок выполнили харьковские спецбригады

Всего поступило около 4 тысяч заявок на уборку сосулек, снега и наледи с кровель домов.


//city.kharkov.ua
Около 2,5 тыс. из них уже выполнено. Как сообщил заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Игорь Шкурко, сегодня, 14 января, в работах задействовано 20 единиц специализированной техники и 180 человек - около 60 бригад альпинистов. В связи со снегопадами их количество увеличили на 20 (обычно по городу работает около 40 бригад).
 
Ежедневно рабочие приводят в порядок кровли около 200 домов. Больше всего работ проводится в Киевском, Шевченковском, а также в центральных частях Основянского и Московского районов.
 
Отметим, что бригады ХРСП убирают снег на кровлях домов коммунальной формы собственности.  
 
Напомним, что заявки на снятие сосулек можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищного хозяйства, городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», на участки КП «Жилкомсервис» или непосредственно в КП «ХРСП».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сосульки, 4 000 заявок, харьков
 
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