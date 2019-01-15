Где в Харькове не будет воды 15 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 15.01.19 г.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк) до 20:00 15.01.19 г.
Шевченковский район:
ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 15.01.19 г.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажн.:
давл.:
ветер: