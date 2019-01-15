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15.01.2019  11:49   

Более 50 снегоуборочных машин работают в Харькове

56 единиц спецтехники сегодня, 15 января, убирают снег на улицах Харькова.


dozor.kharkov.ua
На улицах Харькова работает более полусотни снегоуборочных машин 
 
56 единиц спецтехники сегодня, 15 января, убирают снег на улицах Харькова.
 
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 20 автомобилей. 
 
За прошедшие сутки на дороги высыпали 36 т соли и 205 куб. м песчано-солевой смеси. Всего было вывезено более 2,6 тыс. куб. м снега и наледи.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уборка снега, техника, харьков
 
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