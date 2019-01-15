Главная Новости ЖКХ Геннадий Кернес вручил государственные награды
15.01.2019  12:19   

Геннадий Кернес вручил государственные награды

Грамотами Верховной Рады и Благодарностями Премьер-министра Украины отмечены работники образования, медицины, социальных и коммунальных служб города.


//city.kharkov.ua
14 января Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с активом Киевского и Московского районов Харькова и вручил государственные награды. Грамоты Верховной Рады Украины «За заслуги перед украинским народом» и Благодарности Премьер-министра получили работники харьковских школ, детских садов и больниц, как руководители учреждений, так и рядовые учителя и врачи. Также почетными знаками отмечены сотрудники коммунальных предприятий «Харьковводоканал», «Харьковзеленстрой», территориальных центров административных услуг. 
 
«Сегодня мы закладываем новую традицию подведения итогов года и чествования лучших. Я искренне поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством. 2018 год был тяжелым, но мы прошли его с честью, вместе, плечом к плечу и с надеждой смотрим в будущее. Сердечная благодарность вам за ежедневную работу, за терпение, оптимизм, что в нелегких обстоятельствах остаетесь профессионалами и людьми. Награды, которые сегодня вручены, - только малая часть того, чего вы заслуживаете и достойны», - сказал Геннадий Кернес собравшимся для награждения во Дворце студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого.
 
Также городской голова сообщил печальную новость о смерти многолетнего руководителя Киевского района, бывшего первого заместителя городского головы и первого заместителя губернатора области Александра Кривцова, который скончался 14 января на 69 году жизни. Зал почтил его память минутой молчания. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, награждение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Общество Геннадий Кернес и горсовет выражают соболезнования родным и близким Александра Кривцова 13.01 Власть Геннадий Кернес поздравил с Днем рождения почетного харьковчанина Василия Тация 11.01 Власть Геннадий Кернес провел рабочую встречу с предпринимателями рынка «Барабашово» (ФОТО)
 
 

Видео

Бананы и цитрусовые дешевеют, а овощи дорожают - данные Минфин
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 