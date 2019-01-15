15.01.2019 12:19

Геннадий Кернес вручил государственные награды

Грамотами Верховной Рады и Благодарностями Премьер-министра Украины отмечены работники образования, медицины, социальных и коммунальных служб города.



//city.kharkov.ua

14 января Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с активом Киевского и Московского районов Харькова и вручил государственные награды. Грамоты Верховной Рады Украины «За заслуги перед украинским народом» и Благодарности Премьер-министра получили работники харьковских школ, детских садов и больниц, как руководители учреждений, так и рядовые учителя и врачи. Также почетными знаками отмечены сотрудники коммунальных предприятий «Харьковводоканал», «Харьковзеленстрой», территориальных центров административных услуг.

«Сегодня мы закладываем новую традицию подведения итогов года и чествования лучших. Я искренне поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством. 2018 год был тяжелым, но мы прошли его с честью, вместе, плечом к плечу и с надеждой смотрим в будущее. Сердечная благодарность вам за ежедневную работу, за терпение, оптимизм, что в нелегких обстоятельствах остаетесь профессионалами и людьми. Награды, которые сегодня вручены, - только малая часть того, чего вы заслуживаете и достойны», - сказал Геннадий Кернес собравшимся для награждения во Дворце студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого.

Также городской голова сообщил печальную новость о смерти многолетнего руководителя Киевского района, бывшего первого заместителя городского головы и первого заместителя губернатора области Александра Кривцова, который скончался 14 января на 69 году жизни. Зал почтил его память минутой молчания.