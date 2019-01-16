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16.01.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 16 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Халтурина, 40 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1,2) до 20:00 16.01.19 г.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.19 г.

Шевченковский район:
ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 16.01.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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