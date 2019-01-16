Где в Харькове не будет воды 16 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Халтурина, 40 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1,2) до 20:00 16.01.19 г.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.19 г.
Шевченковский район:
ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 16.01.19 г.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: