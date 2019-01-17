17.01.2019 08:04

Где в Харькове не будет воды 17 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

въезд 1-й Станковый (ч/с), въезд 2-й Станковый (ч/с), пер. Станковый (ч/с), проезд Луи Пастера (ч/с) до 17:00 17.01.19 г.



Киевский район:

ул. Дарвина, 16 (п. №2), ул. Натальи Ужвий, 100 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 11 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.01.19 г.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1,2) до 20:00 17.01.19 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 17.01.19 г.