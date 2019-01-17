Где в Харькове не будет воды 17 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
въезд 1-й Станковый (ч/с), въезд 2-й Станковый (ч/с), пер. Станковый (ч/с), проезд Луи Пастера (ч/с) до 17:00 17.01.19 г.
Киевский район:
ул. Дарвина, 16 (п. №2), ул. Натальи Ужвий, 100 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 11 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.01.19 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1,2) до 20:00 17.01.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 17.01.19 г.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости могут доставить вам незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: