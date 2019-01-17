17.01.2019 15:19

Осторожно! Потепление грозит падением снега и сосулек с крыш

Харьковчан просят с осторожностью проходить вдоль жилых домов, обращать внимание на сосульки над козырьками подъездов и другими выступающими конструкциями зданий.



//city.kharkov.ua

С просьбой с осторожностью проходить вдоль жилых домов, обращать внимание на сосульки над козырьками подъездов и другими выступающими конструкциями зданий обратился к горожанам сегодня, 17 января, директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, ситуация с наледью на кровлях - напряженная. На середину января в этом году от харьковчан принято больше заявок, чем за всю зиму прошлого года. Ежесуточно в информационно-диспетчерскую службу «15-62» поступает до 800 обращений.

Роман Нехорошков сообщил, что в системе «15-62» есть отдельный код по снятию сосулек и наледи, поэтому все заявки в режиме онлайн сразу видят представители департамента, подрядных организаций и КП «Жилкомсервис». Так, сегодня в работах по уборке снега, наледи и сосулек с кровель задействовано 160 альпинистов - 52 бригады, а также 14 автовышек.

«Большую часть людей мы сегодня направили в Киевский район – центральную часть города, потому что там больше всего проблемных мест по маршруту движения пешеходов и больше всего заявок», - сообщил Роман Нехорошков.

Директор департамента отметил, что количество профессиональных альпинистов ограничено, так как все они должны иметь разрешение на высотные работы. К снятию сосулек привлекают максимально возможное количество людей, у которых есть соответствующий опыт. В то же время он отметил, что поскольку они могут работать только в течение светового дня, то физически не способны обеспечить полное выполнение всех поступивших заявок.

«Мы просим людей быть внимательными и осторожными. Смотреть, где есть сосульки, обходить эти места, потому что возможны случаи схождения льда и снега», - отметил Роман Нехорошков.

Он также подчеркнул, что, согласно прогнозам синоптиков, завтра днем в Харькове ожидается плюсовая температура, а послезавтра ночью - до 10 градусов мороза. Такие резкие перепады температуры повлекут за собой сход снега.

«Снег подтаивает, потом замерзает и превращается в лед. И количество такого льда - десятки и сотни тонн по городу. Мы просим харьковчан в эти дни по возможности ограничить пребывание на улице, особенно, в ночное время, когда сосулек не видно. Внимательно смотреть при подходах к подъездам, выступающим конструкциям, проходя мимо фасадов», - обратился к горожанам директор департамента.

Со своей стороны начальник пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин отметил, что безопасное расстояние возле здания - минимум 3 м. Он посоветовал горожанам, что если нет возможности отойти подальше, то нужно прижаться ближе к стене дома. А в случае травмы - сразу же обращаться за помощью к медикам.

Кроме того, водителей просят парковать машины так, чтобы учитывался безопасный проход для пешеходов, и не в тех местах, где есть снеговые шапки и сосульки, чтобы избежать повреждений автомобилей.