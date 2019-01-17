Где в Харькове не будет воды 18 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 11 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 18 января.
Московский район:
пр. Московский, 41 до 18:00 18 января.
Слободской район:
ул. Ньютона, 115 (стояк) до 20:00 18 января.
Холодногорский район:
пер. Волошинский (ч/с) до 20:00 18 января.
Шевченковский район:
пер. Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский, 4-в,5 до 20:00 18 января; ул. Ахсарова, 23, 23-а до 23:59 18 января.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
влажн.:
давл.:
ветер: