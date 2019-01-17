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17.01.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 18 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Старошишковская, 11 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 18 января.

Московский район:
пр. Московский, 41 до 18:00 18 января.

Слободской район:
ул. Ньютона, 115 (стояк) до 20:00 18 января.

Холодногорский район:
пер. Волошинский (ч/с) до 20:00 18 января.

Шевченковский район:
пер. Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский, 4-в,5 до 20:00 18 января; ул. Ахсарова, 23, 23-а до 23:59 18 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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