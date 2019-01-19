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19.01.2019  10:10   

Где в Харькове не будет воды 19 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 09:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Московский район: 
ул. Героев Труда, 29 (п. №6, стояк) до 20:00 19.01.19 г.

Основянский район: 
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-в (п. №1) до 20:00 19.01.19 г.

Слободской район: 
ул. Киргизская, 5 (п. №2) до 20:00 19.01.19 г.

Шевченковский район: 
пер. Рогатинский (ч/с), ул. Ахсарова, 23-а, пер. Рогатинский, 4-в, 5, проезд Рогатинский, 4, ул. 23 Августа, 70 (п. №4, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №6, стояк) до 20:00 19.01.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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