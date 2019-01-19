Где в Харькове не будет воды 19 января

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 09:00)
Московский район:
ул. Героев Труда, 29 (п. №6, стояк) до 20:00 19.01.19 г.
Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-в (п. №1) до 20:00 19.01.19 г.
Слободской район:
ул. Киргизская, 5 (п. №2) до 20:00 19.01.19 г.
Шевченковский район:
пер. Рогатинский (ч/с), ул. Ахсарова, 23-а, пер. Рогатинский, 4-в, 5, проезд Рогатинский, 4, ул. 23 Августа, 70 (п. №4, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №6, стояк) до 20:00 19.01.19 г.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. И вам, и окружающим будет легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
влажн.:
давл.:
ветер: