Где в Харькове не будет воды 21 января. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 20 января Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. А вот в деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий.

Прогноз погоды в Харькове на выходные В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.