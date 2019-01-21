Где в Харькове не будет воды 21 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Тополева (ч/с), ул. Ангарская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Галинская (ч/с), ул. Семиградская (ч/с), ул. Варваровская (ч/с), ул. Вятская (ч/с) до 17:00 21.01.19 г., ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.01.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 105 (п. №5), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 3 (п. №5, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8 (п. №4, стояк) до 20:00 21.01.19 г.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 14-а (п. №2, стояк) до 20:00 21.01.19 г.
Шевченковский район:
пер. Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский, 4-в, 5, проезд Рогатинский, 4, ул. 23 Августа, 70 (п. №4, стояк) до 20:00 21.01.19 г.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. А вот в деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция: в один из воскресных дней января отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта.
влажн.:
давл.:
ветер: