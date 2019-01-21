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21.01.2019  10:11   

Полторы тысячи коммунальщиков вышли на борьбу со снегом

1 тыс. 377 дворовых рабочих сегодня, 21 января, убирают снег на придомовых территориях в Харькове.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харківблагоустрій», в уборке снега также задействовано 40 ед. техники и 85 средств малой механизации для уборки тротуаров и внутриквартальных дорог.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, непогода, харьков
 
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