21.01.2019 10:11

Полторы тысячи коммунальщиков вышли на борьбу со снегом

1 тыс. 377 дворовых рабочих сегодня, 21 января, убирают снег на придомовых территориях в Харькове.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харківблагоустрій», в уборке снега также задействовано 40 ед. техники и 85 средств малой механизации для уборки тротуаров и внутриквартальных дорог.