Полторы тысячи коммунальщиков вышли на борьбу со снегом

1 тыс. 377 дворовых рабочих сегодня, 21 января, убирают снег на придомовых территориях в Харькове.
Как сообщили в КП «Харківблагоустрій», в уборке снега также задействовано 40 ед. техники и 85 средств малой механизации для уборки тротуаров и внутриквартальных дорог.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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