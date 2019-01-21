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21.01.2019  10:33   

На дорогах Харькова убирают снег более 100 спецавтомобилей

110 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 21 января, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 99 автомобилей. На дороги высыпали 593 куб. м песчано-солевой смеси и 345 т соли.

По данным Департамента коммунального хозяйства, в парках и скверах снег убирают  480 работников, задействовано 69 единиц техники и 44 средства малой механизации.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, непогода, харьков
 
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