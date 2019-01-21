На дорогах Харькова убирают снег более 100 спецавтомобилей

110 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 21 января, на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 99 автомобилей. На дороги высыпали 593 куб. м песчано-солевой смеси и 345 т соли.
По данным Департамента коммунального хозяйства, в парках и скверах снег убирают 480 работников, задействовано 69 единиц техники и 44 средства малой механизации.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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