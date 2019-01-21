21.01.2019 10:33

На дорогах Харькова убирают снег более 100 спецавтомобилей

110 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 21 января, на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 99 автомобилей. На дороги высыпали 593 куб. м песчано-солевой смеси и 345 т соли.

По данным Департамента коммунального хозяйства, в парках и скверах снег убирают 480 работников, задействовано 69 единиц техники и 44 средства малой механизации.