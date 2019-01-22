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22.01.2019  08:00   

Где в Харькове не будет воды 22 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70 (п. №4, стояк) до 20:00 22.01.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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