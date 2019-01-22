Где в Харькове не будет воды 22 января. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 21 января День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 21 января День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.