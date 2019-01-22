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22.01.2019  14:11   

«Харьковводоканал»: качество воды в Харькове соответствует всем санитарным нормам

По результатам исследований лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля КП «Харьковводоканал», качество воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.


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Об этом сообщил начальник лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качества воды КП «Харьковводоканал» Владимир Мищанчук. 
 
По его словам, контроль качества питьевой воды осуществляется на всех объектах водоснабжения города, включая накопительные резервуары чистой воды, насосные станции и разводящую сеть. Ежедневно качество воды проверяют по 15 показателям, еще по 66 показателям – ежемесячно. 
 
Как сообщил Владимир Мищанчук, в конце декабря 2018 года лаборатория прошла аудит в системе управления качеством измерений и оценивания на соответствие измерительным возможностям в соответствии с международными стандартами. За прошлый год в лаборатории было выполнено свыше 16 тыс. анализов. На сегодняшний день в городе взяты под контроль более 2 тыс. точек объектов водоснабжения. 
 
«Лаборатория оснащена современным измерительным и вспомогательным оборудованием, которое обслуживают высококвалифицированные специалисты. Это позволяет проводить измерения всех показателей качества питьевой воды в соответствии со всеми санитарными нормами и стандартами. Вода, которую мы подаем харьковчанам, соответствует всем обязательным показателям качества», - подчеркнул начальник лаборатории. 
 
В свою очередь начальник санитарно-экологической службы КП «Харьковводоканал» Владислав Бучнев отметил, что периодически в средствах массовой информации появляются сообщения, в которых приводится оценка качества городской питьевой воды без подтверждения данными лабораторного контроля.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, качество воды, харьков
 
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