22.01.2019 15:15

В 2018 году выдали на треть меньше субсидий

В 2018 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 32,1% до 2 704 млн гривен по сравнению с 2017 годом.



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Об этом сообщает Госстат.

В Харькове за субсидиями в январе-ноябре 2018 обратилось 291,9 тыс. домохозяйств, что в 1,8 раза меньше, чем в январе-ноябре 2017 и значительно меньше, чем всреднем по Украине.

При этом на домохозяйства в городах Харьковской области приходилось 82,5% таких обращений, в сельской местности - 17,5%.

По сравнению с соответствующим периодом 2017 количество домохозяйств Харьковщины, получивших субсидию, уменьшилась в 1,3 раза (на 30%).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2018 увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 на 40,5% и составил 603,4 грн., что значительно ниже среднеукраинского показателя (713 грн)

Сколько домохозяйств получили субсидиии в Украине:

Всего в 2018 году за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 7 471,5 тысяч домохозяйств, что на 8,9% меньше по сравнению с 2017 годом (из них на городские населенные пункты приходится 66,5% обращений). В декабре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 916,8 тыс. домохозяйств.

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в декабре 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,2% и составил 713 гривен.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 860,2 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 843,8 млн гривен (2 811,1 млн гривен и 1 169 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).