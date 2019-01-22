22.01.2019 16:19

Почти 80% домов харьковчан - с приборами учета тепла

Из 8 тыс. 850 жилых домов Харькова приборы учета тепла установлены на 6 тыс. 800 домах.



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Об этом сегодня, 22 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

По его словам, в 2018 году было установлено более 500 счетчиков тепла. Эта работа ведется за счет средств городского бюджета, инвестиционной программы КП «Харьковские тепловые сети» и кредитных ресурсов Мирового банка. При этом он отметил, что если соответствующее финансирование сохранится, то в течение последующих двух лет в городе оснастят счетчиками тепла все дома.

Также он сообщил, что внутридомовые приборы учета устанавливает и КП «Харьковводоканал». В частности, в прошлом году предприятие установило более 250 приборов учета холодной воды.

«Для «Харьковводоканала» эта работа новая, не урегулированная законодательством, но для баланса распределения воды и водных ресурсов – необходимая», - подчеркнул Алексей Богач.

Он также напомнил, что в текущем году продолжит работать городская программа по бесплатной установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды гражданам льготных категорий. В их числе - люди с инвалидностью, чернобыльцы, малообеспеченные семьи, воины АТО и др.