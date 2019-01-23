23.01.2019 08:05

Где в Харькове не будет воды 23 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 23.01.19 г.



Слободской район:

ул. Александра Матросова, 14-а (п. №2, стояк), ул. Морозова, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 23.01.19 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 20:00 23.01.19 г.