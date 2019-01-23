Где в Харькове не будет воды 23 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 23.01.19 г.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 14-а (п. №2, стояк), ул. Морозова, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 23.01.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 20:00 23.01.19 г.
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
влажн.:
давл.:
ветер: