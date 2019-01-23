23.01.2019 10:21

Более сотни машин вышло убирать снег на улицах Харькова

108 единиц снегоуборочной техники работают утром 23 января на улицах Харькова.



// Городской Дозор

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 28 автомобилей.



За ночь на дороги высыпали 86,5 куб. м песчано-солевой смеси и 17 т соли.



На предприятии озвучили информацию по состоянию на 10:00. При необходимости во время снегопада на дороги выйдут 153 машины.