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23.01.2019  10:21   

Более сотни машин вышло убирать снег на улицах Харькова

108 единиц снегоуборочной техники работают утром 23 января на улицах Харькова.


// Городской Дозор

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 28 автомобилей.

За ночь на дороги высыпали 86,5 куб. м песчано-солевой смеси и 17 т соли.

На предприятии озвучили информацию по состоянию на 10:00. При необходимости во время снегопада на дороги выйдут 153 машины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, непогода, харьков
 
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