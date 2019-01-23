Более сотни машин вышло убирать снег на улицах Харькова

108 единиц снегоуборочной техники работают утром 23 января на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 28 автомобилей.
За ночь на дороги высыпали 86,5 куб. м песчано-солевой смеси и 17 т соли.
На предприятии озвучили информацию по состоянию на 10:00. При необходимости во время снегопада на дороги выйдут 153 машины.
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: