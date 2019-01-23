Главная Новости ЖКХ Больше половины поверенных счетчиков газа непригодны к дальнейшей эксплуатации – Харьковгоргаз
23.01.2019  15:03   

Больше половины поверенных счетчиков газа непригодны к дальнейшей эксплуатации – Харьковгоргаз

Каждый десятый счетчик взламывали для накрутки показателей.


// khgor.104.ua

За прошлый год «Харьковгоргаз» бесплатно поверил 7,4 тысячи бытовых счетчиков газа. 4,8 тысячи счетчиков газа оказались непригодными к дальнейшей эксплуатации. Из них 1,3 тысячи счетчиков отправлены на заводы-изготовители для ремонта.

Чаще всего нарушения в работе счетчиков возникают из-за износа их деталей в течение долгого периода эксплуатации, а также несанкционированное вмешательство в сам счетчик.  Поверка счетчиков газа осуществляется «Укрметртестстандарт» совместно с работниками «Харьковгоргаза».

«Определить нарушения очень легко. Не только по механическим повреждениям счетного механизма, поддельным пломбам или оттиском клейма, а также с помощью аналитики газопотребления. Кроме того, компания владеет специальными техническими средствами, которые помогают  с легкостью обнаруживать любые виды вмешательств в приборы учета» - прокомментировал главный метролог ПАО «Харьковгоргаз» Руслан Шипило.

В ходе поверок выявлено 745 случаев вмешательств в счетчик газа. Самые распространенные способы вмешательств - срыв пломб прибора учета, фальшивые пломбы, подрыв стекла, повреждения колес учетного механизма, встроенные магниты.

Источник:   Харьковгоргаз
 Тэги:  газ, счетчик, поверка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия Элитный «Infiniti FX» проиграл дуэль ГАЗону 05.01 Криминал и происшествия Спасатели предотвратили взрыв подъезда в шестнадцатиэтажке возле Сабуровой дачи 04.01 ЖКХ Харьковгаз и Харьковгоргаз проверят из-за необоснованных сумм в платежках
 
 

Видео

В Харькове почти 80% домов уже со счетчиками тепла
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 