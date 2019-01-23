23.01.2019 15:03

Больше половины поверенных счетчиков газа непригодны к дальнейшей эксплуатации – Харьковгоргаз

Каждый десятый счетчик взламывали для накрутки показателей.



// khgor.104.ua

За прошлый год «Харьковгоргаз» бесплатно поверил 7,4 тысячи бытовых счетчиков газа. 4,8 тысячи счетчиков газа оказались непригодными к дальнейшей эксплуатации. Из них 1,3 тысячи счетчиков отправлены на заводы-изготовители для ремонта.



Чаще всего нарушения в работе счетчиков возникают из-за износа их деталей в течение долгого периода эксплуатации, а также несанкционированное вмешательство в сам счетчик. Поверка счетчиков газа осуществляется «Укрметртестстандарт» совместно с работниками «Харьковгоргаза».



«Определить нарушения очень легко. Не только по механическим повреждениям счетного механизма, поддельным пломбам или оттиском клейма, а также с помощью аналитики газопотребления. Кроме того, компания владеет специальными техническими средствами, которые помогают с легкостью обнаруживать любые виды вмешательств в приборы учета» - прокомментировал главный метролог ПАО «Харьковгоргаз» Руслан Шипило.



В ходе поверок выявлено 745 случаев вмешательств в счетчик газа. Самые распространенные способы вмешательств - срыв пломб прибора учета, фальшивые пломбы, подрыв стекла, повреждения колес учетного механизма, встроенные магниты.