24.01.2019 08:04

Где в Харькове не будет воды 24 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 24.01.19 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 29 (стояк) до 20:00 24.01.19 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 24.01.19 г.

