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24.01.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 24 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 24.01.19 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 29 (стояк) до 20:00 24.01.19 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 24.01.19 г.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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