Где в Харькове не будет воды 24 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 24.01.19 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 29 (стояк) до 20:00 24.01.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 24.01.19 г.
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: