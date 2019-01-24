24.01.2019 09:19

Перерасчет за последние три года по нормам газа в платежках носит информационный характер

Январские платежки за газ – законные, и по ним люди должны платить. Речь о тех абонентах, которые платят по нормам. Перерасчет, указанный в платежках за три года, носит исключительно информационный характер.



//izvestia.kharkov.ua

Украинцы снова платят за газ по старым нормам, которые завышены в три раза. Кассационный админсуд Верховного суда еще в конце ноября отменил решение Кабмина о потреблении газа для бытовых потребителей без счетчиков.



«Сейчас норма потребления газа для потребителя без счетчика при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 9,8 метров кубических на человека в месяц. При отсутствии горячей воды, временном либо полном, эта норма будет составлять 18,3 метра кубических на человека в месяц», – рассказала пресс-секретарь ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко.



Одновременно с этим в платежках людям доначислили суммы за последние три года. Однако платить пока не нужно, отмечает Ольга Клименко, это носит информационный характер, пока этот вопрос решают участники рынка.



«Мы, действительно, хотим, чтобы эти долги не легли на людей. Сейчас мы информационно в нижней части счета указали эти долги, поставщик «Харьковгазсбыт» сделал счета, он указал долги информационно в связи с отменой норм Верховных судов за последние несколько лет. И в сумму к оплате эти долги не включаются», – отметила Ольга Клименко.



Поэтому потребителям пока будут приходить платежки с завышенными нормами. В Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг сообщили, что действия облгазов законны.



«В сегодняшней ситуации, все, что выставлено облгазами, оно, так сказать, законное. Это законная цена на газ, законные нормы потребления, которые теперь суд подтвердил. Это абсолютно законные платежки и потребителям нужно, на мой взгляд, по этим платежкам платить. Кабинет министров должен будет утвердить нормы потребления более-менее нормальные. И тогда облгазы будут вынуждены и осуществят перерасчет платежей», – прокомментировал ситуацию председатель Общественного совета НКРЕКП Василий Котко.