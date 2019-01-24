От снега город убирают около 120 единиц техники

119 единиц техники убирают снег сегодня, 24 января, на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 123 автомобиля.
За прошедшие сутки на дороги высыпали 1214,5 куб. м песчано-солевой смеси и 366 т соли.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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