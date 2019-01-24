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24.01.2019  10:01   

От снега город убирают около 120 единиц техники

119 единиц техники убирают снег сегодня, 24 января, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 123 автомобиля.

За прошедшие сутки на дороги высыпали 1214,5 куб. м песчано-солевой смеси и 366 т соли.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, непогода, харьков
 
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