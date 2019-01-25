Где в Харькове не будет воды 25 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №2, стояк) до 20:00 25.01.19 г.
Московский район:
ул. Светлая, 3 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №4) до 20:00 25.01.19 г.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 14-а (п. №2, стояк) до 20:00 25.01.19 г.
Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 42 (п. №1), 25 (стояк), ул. Славянская, 4 до 20:00 25.01.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), ул. Космическая, 4 (п. №7) до 20:00 25.01.19 г.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажн.:
давл.:
ветер: