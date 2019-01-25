Где в Харькове не будет воды 25 января. Список адресов

Гороскоп по знакам Зодиака на 24 января Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 24 января В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.